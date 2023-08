MERCATO: KROOS OUVRE LA PORTE À LA "TORTUE" MBAPPÉ AU REAL MADRID





Toni Kroos, taulier du Real Madrid, s’est à son tour prononcé en faveur de la signature de Kylian Mbappé au sein du club espagnol dans un podcast avec son frère.





Un nouvel appel du pied pour Kylian Mbappé (24 ans). Imagé cette fois. Toni Kroos (33 ans), indéboulonnable milieu du Real Madrid, a affiché un certain optimisme sur la signature de l’attaquant français avec le club espagnol dans le podcast qu’il partage avec son frère. Le milieu de terrain allemand a ainsi raconté s’être attaché la compagnie d’un nouveau chien… qu’il ne voit pas un concurrent aux tortues, dans une allusion à peine voilée à Mbappé, souvent comparé à cet animal.





"Un nouveau chien ne veut pas dire que les tortues n'arriveront pas"

"J'ai un nouveau chien, lance-t-il dans des propos relayés par Sport. Et les tortues? Je ne les oublie pas, mais elles ne sont pas encore arrivées. Ils planifient encore. Un nouveau chien ne veut pas dire que les tortues n'arriveront pas. C'est clair, elles arriveront."









Plusieurs joueurs madrilènes ont déjà appelé Mbappé à les rejoindre dans la capitale espagnole. "C'est un grand joueur, et je lui souhaite le meilleur quoi qu'il décide de faire, a lancé Jude Bellingham en juin. Est-ce que j'aimerais jouer avec un joueur comme Kylian Mbappé? Qui ne le voudrait pas?" Idem pour Rodrygo en juillet: "j'espère qu'il viendra, bien sûr. Il va beaucoup nous aider, c'est un crack, mais nous ne savons rien." Même le tennisman Carlos Alcaraz, actuel numéro 1 mondial et grand fan du Real, attend avec impatience une signature du champion du monde 2018.





Toni Kroos traduit les mêmes attentes en usant lui de la métaphore avec Mbappé, surnommé "Donatello", nom d’une tortue Ninja lors de son arrivée au PSG en 2017. "C’est parce qu’il ressemble un peu à une tortue qu’on lui a donné ce surnom, avait alors expliqué Adrien Rabiot, son éuqipier. C’est assez gentil. Je ne sais pas exactement qui lui a donné. On s’est un peu concerté. Ça vient de tout le monde. On était un peu d’accord. C’est gentil, il l’a bien pris."