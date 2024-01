Mercato: L'offre pour Mikayil Faye refusée, le RC Lens se lance sur un autre international sénégalais

Le RC Lens est à la recherche d'un défenseur central. Ce week-end, la presse a évoqué une offre lensoise pour le jeune joueur sénégalais du FC Barcelone, Mikayil Faye. Une offre de prêt assortie d'une option d'achat fixée à 9 millions d'euros (5,9 milliards Fcfa), refusée par le FC Barcelone. Après cet échec, Lens s'est lancé sur un autre joueur sénégalais.





Selon les informations de Foot Mercato, les Lensois veulent désormais signer Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, le défenseur international sénégalais pensionnaire du club de Ligue 2 française, Troyes. Convoqué à la CAN par Aliou Cissé, le joueur de 21 ans est considéré comme l'un des centraux les plus prometteurs et il est évalué à 3 millions d'euros (1,9 milliard FCfa).