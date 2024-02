MERCATO: L’ANCIEN GALACTIQUE HELGUERA MET EN GARDE LE REAL AVANT LA PROBABLE ARRIVÉE DE MBAPPÉ

L’ancien défenseur du Real Madrid est revenu pour Marca sur son époque des Galactiques, expliquant comment le collectif avait pâti du faible investissement des stars du club, plus intéressées par le fait de rayonner individuellement que de faire briller le collectif.











Du temps de sa splendeur sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane considérait que rien ne pouvait s’opposer à ce que les meilleurs puissent jouer ensemble, quels que soient leurs profils respectifs. Carlo Ancelotti lui a donné raison ce week-end, à condition toutefois ne pas sacrifier l’équilibre de l’équipe sur l’autel de la créativité, a estimé l’entraîneur du Real Madrid. "Il y a deux choses importantes: la qualité et l'équilibre. Si vous avez les deux, vous pouvez réussir." Le Paris Saint-Germain s’est souvent heurté à cette problématique ces dernières saisons.





Construire un ensemble cohérent sur le terrain avec une ligne offensive composée de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, trois génies dont l’investissement au service du collectif laisse à désirer, s’est révélé être une véritable gageure. Un pari hasardeux qu’aucun entraîneur à Paris n’a jamais su relever. Lionel Messi et Neymar ont quitté la capitale l'été dernier, mais la problématique est restée la même cette saison avec le seul Kylian Mbappé. Et la question pourrait bientôt se poser de la même façon pour le Real Madrid avec l’arrivée attendue de l'international français cet été.





"C'est merveilleux d'avoir tous ces joueurs, mais..."





Aux côtés du Brésilien Vinicius et de l’Anglais Jude Bellingham, le champion du monde 2018 ouvrirait une nouvelle ère de Galactiques au Real Madrid. Les trois hommes formeraient un trio terrifiant, avec ses avantages mais aussi et surtout des inconvénients, avertit Ivan Helguera, qui fut le partenaire de Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo ou encore David Beckham. L’ancien défenseur de la maison blanche redoute que son club reproduise les mêmes erreurs, et que cette course aux étoiles ne produise pas l'effet escompté en termes d'efficacité sur le terrain.





"C'est merveilleux d'avoir tous ces joueurs, mais il faut savoir comment les équilibrer avec un bon groupe. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à l’époque ? L'équilibre. Il y avait beaucoup de joueurs qui allaient de l'avant et les allers-retours n'étaient pas faciles... J'étais défenseur, c'était très difficile de défendre avec ce type de joueurs. Il faut un équilibre entre les joueurs qui montent et ceux qui descendent." Tout l'enjeu pour le Real sera de construire un édifice solide capable de compenser d'éventuels manquements de sa pléiade de stars, sachant que les tauliers de l'entrejeu Toni Kroos et Luka Modric seront en fin de contrat cet été.