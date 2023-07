Mercato : L’Olympique de Marseille intéressé par Iliman Ndiaye

Nouvelle saison, nouveau chantier. L'Olympique de Marseille, qui a fini 3e du championnat lors de l'édition 2022-2023, veut se renforcer pour la nouvelle année. Le club a déjà enregistré l'arrivée du milieu de terrain centrafricain Geoffrey Kondogbia, en plus de son nouvel entraîneur Marcelino. Ce dernier a transmis les profils de joueurs qu'il souhaite avoir à sa disposition au président du club phocéen, Pablo Longoria, parmi lesquels figurent des joueurs de côté qui "attaquent les espaces", comme il l'a mentionné lors de la conférence de presse. Et le dirigeant espagnol semble s'activer pour satisfaire son entraîneur.





Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l'Olympique de Marseille aurait coché le nom du Sénégalais de Sheffield United, Iliman Ndiaye et envisagerait fortement de l'enrôler au cours de cette période de transferts. Le joueur de 23 ans sort d'une saison exceptionnelle en Championship, avec un bilan de 15 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, et a contribué à la promotion de son club en première division anglaise.





Cependant, le jeune prodige sénégalais pourrait être tenté de changer d'air, après quatre saisons passées dans le Yorkshire. Et les propositions ne manquent pas. Outre l'Olympique de Marseille, des clubs de Premier League, dont Everton, envisageraient de le recruter.





L'été s'annonce mouvementé pour la pépite sénégalaise.