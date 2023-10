MERCATO: LA RÉPONSE DE ZINEDINE ZIDANE SUR SON AVENIR ET UN POTENTIEL REBOND À LA JUVE

Invité parmi une floppée de légendes de la Juventus au centenaire de la famille Agnelli mardi, Zinedine Zidane a brièvement évoqué son avenir, mais aussi la possibilité de s'asseoir un jour sur le banc de son ancien club italien. Il n'a plus entraîné depuis son départ du Real Madrid.







Zinedine Zidane (51 ans) avec un maillot de la Juventus, 22 ans après. Jeudi, l'ancien meneur de jeu des Bianconeri (1996-2001) a répondu présent à une soirée de gala pour le centenaire de la famille Agnelli, propriétaire historique du club piémontais. Il a retrouvé plusieurs légendes turinoises comme Michel Platini, Alessandro Del Piero, Antonio Conte, Edgar Davids et bien plus encore, lors d'un match d'anciennes gloires qu'il a remporté et lors duquel il a brillé





"La Juventus? Tant que je serai entraîneur..."

"C'est très agréable d'être ici avec tous ces gens et la famille Juventus, c'est la plus belle chose parce que ces événements sont nécessaires de temps en temps", a-t-il confié au micro de Sky Sport. "Je suis heureux d'être ici avec tous les supporters de la Juventus. Nous aimerions jouer plus de fois et voir les supporters."









"Zizou", libre depuis son départ du Real Madrid n'a pas échappé aux questions sur son avenir. Sans se montrer très bavard, comme d'habitude.





"Je profite de la famille et nous verrons plus tard", a-t-il déclaré.

L'ancien meneur a été relancé sur la possibilité de s'asseoir un jour sur le banc de la Juventus. "Tant que je serai entraîneur, il y aura toujours des rumeurs", a-t-il balayé, aussi par respect pour l'actuel entraîneur en place, Massimiliano Allegri, qui assistait à cette soirée de prestige.





Le technicien a d'ailleurs eu des mots sympas envers celui qui dont le nom est souvent murmuré dans la presse pour le remplacer en cas d'éviction. "Je dois citer quelqu'un que j'aurais aimé entraîner? Certainement Michel Platini qui était une idole pour moi mais aussi Zinedine Zidane mais au final j'ai eu la chance d'entraîner de nombreux champions qui m'ont procuré plus de joie que de douleur."