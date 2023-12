MERCATO: LE 15 JANVIER SINON RIEN... LE NOUVEL ULTIMATUM DU REAL À MBAPPÉ

Selon As, le Real Madrid attend une prise de position de Kylian Mbappé (24 ans) sur son avenir avant le 15 janvier. Au-delà, le club se penchera sur la piste Erling Haaland.







Le compte à rebours tourne depuis l’été dernier du côté du Real Madrid. Tout en restant très discret, le club espagnol suit de très près la situation de sa cible prioritaire depuis de nombreuses années: Kylian Mbappé (24 ans). Et la décision de l'attaquant du PSG de ne pas activer l’option (à sa seule discrétion) pour une année supplémentaire à Paris a rouvert la possibilité d’une arrivée en Espagne l’été prochain, libre, à l’issue de son contrat qui court jusqu’en juin 2024.





Le Real veut en engagement ferme dès la première quinzaine de janvier

Selon As, le Real attend une première date avec impatience: le 1er janvier 2024. Si Mbappé n’a pas étendu son bail avec Paris d’ici là, il sera alors autorisé à discuter et négocier avec le club de son choix. Madrid n’envisage pas de s’activer avant cette date, qui sera le point de départ de sa nouvelle offensive, assure le journal espagnol. Avec un changement de ton par rapport à 2022, année où le Real pensait avoir obtenu le feu vert du joueur pour une signature libre l’été suivant… avant sa prolongation à Paris en mai.













Le Real n’attendrait cette fois qu’un engagement ferme et définitif du joueur et ne se contentera pas d'accord verbale, ni de paroles difficiles à interpréter. Le club enverra ainsi tous les documents nécessaires à Fayza Lamari, mère et représentante de Kylian Mbappé, pour obtenir son accord. Et celui-ci est attendu très rapidement. Selon As, le Real attend que le clan Mbappé acte sa décision avant le 15 janvier.





"Si Mbappé retarde la proposition et qu'après le 15 janvier il ne se décide toujours pas, Madrid clôturera le chapitre avec Mbappé et activera le plan B, dirigé vers Erling Haaland", lance As.