Mercato : Le PSG lorgne un défenseur du Milan AC

Le PSG aurait coché le nom d’un joueur du Milan AC pour améliorer son arrière-garde. Luis Campos entend encore apporter de la concurrence dans l’axe.





L’été dernier, le PSG a obtenu les signatures de Milan Skriniar et Lucas Hernandez, pour améliorer l’axe de sa défense. Mais Luis Campos n’entend apparemment pas s’arrêter là. Le Portugais souhaiterait amener un élément supplémentaire en provenance du Milan AC.





Selon les renseignements recueillis par Fichajes.net, les dirigeants parisiens en pincent pour Fikayo Tomori, qui évolue dans les rangs des Rossoneri depuis l’été 2021. Âgé de 25 ans, l’international anglais (4 sélections) né au Canada a pris part à 15 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison.





Un transfert évalué à 40 millions d’euros





Le club milanais a déboursé 32 millions d’euros pour le faire signer depuis Chelsea, en 2021. Le joueur n’était en effet pas parvenu à s’imposer chez les Blues. Une signature au PSG pourrait lui permettre de franchir un palier, mais il serait confronté à une concurrence sévère. Outre Skriniar et Hernandez, l’effectif de Luis Campos compte également Marquinhos et Presnel Kimpembe. Soit quatre internationaux expérimentés.





Luis Campos est réputé pour sa capacité à élaborer des effectifs équilibrés et compétitifs. Si l’intérêt pour Fikayo Tomori se confirme, on peut supposer qu’il pourrait s’accompagner d’un départ au sein du groupe parisien. Sa venue pourrait notamment compenser le possible départ de Presnel Kimpembe, dont le contrat est censé se terminer en juin 2024.





Aux dernières nouvelles, le Français disposait d’une offre de prolongation, mais ne l’avait encore pas validée. Depuis ses débuts, le joueur totalise 236 matchs avec le PSG. Il n’a pas joué cette saison en raison d’une rupture du tendon d’Achille. Son retour pourrait intervenir dans les prochaines semaines.