MERCATO: LE REAL MADRID AURAIT DÉJÀ TROUVÉ UN ACCORD VERBAL AVEC ALPHONSO DAVIES





Selon The Athletic, le Real Madrid serait tombé d’accord avec l’une de ses cibles prioritaires: le latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies (23 ans) pour un transfert dès cet été ou en 2025.





Le Real Madrid est déjà d’accord avec l’une de ses cibles prioritaires. Selon The Athletic, le club espagnol a trouvé un terrain d’entente avec Alphonso Davies (23 ans), arrière gauche du Bayern Munich pour un transfert cet été ou en 2025. Les dirigeants, emmenés par le recruteur en chef, Juni Calafat, et le directeur général, José Angel Sánchez, ont mis en place leur technique bien rodée: celle de convaincre le joueur de ne pas prolonger son contrat actuel qui court jusqu’en 2025. Cela permettrait au Real de le recruter à moindre prix cet été ou libre dans un an.





Cela a déjà fonctionné pour Toni Kroos qui avait rejoint le Real en provenance du Bayern en 2014, contre 25 millions d’euros. Le défenseur autrichien David Alaba s’était, lui, engagé avec Madrid, libre à la fin de son contrat avec le géant bavarois. Selon The Athletic, plusieurs réunions ont eu lieu ces dernières semaines, dont une en personne à Madrid à la mi-février. Davies suscite également l’intérêt du FC Barcelone et de plusieurs clubs anglais mais il donnerait sa priorité au Real.









Les deux clubs n’ont pas encore entamé de discussions pour un éventuel transfert dès cet été d'autant que le Bayern souhaite encore prolonger son joueur, arrivé au club en 2019 en provenance de Vancouver. Mais l’international canadien (42 sélections, 14 buts) ne l’entend pas de cette oreille. "Il a fait un pas", assure même As en s’attardant sur le choix de Davies de ne pas étendre son bail en Allemagne pour mieux partir en Espagne.