Mercato - Ligue 1 : Guédiawaye FC enregistre six arrivées





Le Guédiawaye FC annonce déjà la couleur pour le mercato estival de la Ligue 1 sénégalaise. En effet, les Crabes ont pris les devants pour se doter d'une équipe compétitive, pour bien figurer lors de la saison 2023-2024. Un projet défensif semble être la priorité du club de la banlieue dakaroise.





Pour preuve, sur les six nouvelles recrues, on remarque la présence de deux latéraux, trois milieux de terrain et un gardien de but. Il s'agit d'Assane Ka, ex-joueur du Casa Sports de Ziguinchor, et de Maurice V. Gomis. Tous les deux au poste de latéral.





Mamadou Sow, en provenance d'Oslo Académie, Youssou Diop et l'international U20 malien Abdoulaye Coulibaly ont été enrôlés pour étoffer le milieu de terrain du GCF. Sans compter le nouveau gardien de but Amdy Moustapha Diop.