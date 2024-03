Mercato : Manchester United, 21 joueurs sur la sellette

Jim Ratcliffe, le nouveau patron du secteur sportif à Manchester United, envisage de tout restructurer dès cet été. À commencer par une refonte de l'effectif lors du prochain mercato : 21 joueurs sont concernés par un départ.





Grand chamboulement en perspective à Manchester United. Depuis le 13 février dernier, Jim Ratcliffe, via sa société INEOS, a pris le pouvoir du secteur sportif à Manchester United. En plus de modifier en profondeur l'organigramme du club anglais, l'homme d'affaires envisage de revoir l'effectif en largeur dès le prochain mercato. Mais pour pouvoir tout retaper, MU aura besoin de liquidités.







Des cadres poussés vers la sortie







Lorsque Ratcliffe entreprend de changer, il ne fait pas dans la demi-mesure. Ainsi, selon les informations du Manchester Evening News, pas moins de 21 joueurs sont sur le départ cet été. Et pas des moindres ! Le défenseur central Raphaël Varane, dont le bail expire fin juin, et son acolyte Harry Maguire, en fin de contrat en juin 2025, sont concernés dans le secteur défensif, au même titre que Victor Lindelöf, Jonny Evans ou Aaron Wan-Bissaka.







Au milieu, les méformes de Casemiro et Christian Eriksen - le Danois était pourtant indispensable la saison passée - pourraient avoir raison de leur avenir chez les Red Devils. Sont également visés Sofyan Amrabat et Scott McTominay, pourtant auteur de 7 buts en 24 matchs de Premier League cette saison. Enfin, devant, outre Anthony Martial qui ne sera pas prolongé, MU compte se séparer d'Antony, très décevant cette année, de Jadon Sancho et Mason Greenwood, actuellement prêtés au Borussia Dortmund et à Getafe, et plus étonnamment, de Marcus Rashford. L'Anglais de 26 ans a l'avantage de bénéficier d'une belle cote sur le marché des transferts, avec notamment un intérêt supposé du Paris Saint-Germain.





Ten Hag navigue toujours à vue







Quel capitaine pour diriger un navire en plein brouillard ? L'avenir de l'entraîneur Erik ten Hag n'est qu'une incertitude parmi d'autres, dans cette période mouvementée. Si le vestiaire s'attend à un licenciement du Néerlandais en fin de saison, l'intéressé, lui, pense pouvoir convenir aux exigences du nouveau copropriétaire mancunien. «Je sais ce que je fais. J'ai eu de nombreuses discussions avec la nouvelle direction sportive et Sir Jim Ratcliffe. À chaque fois, nous parlons toujours de l'avenir. D'un avenir commun. (...) Je suis sous contrat avec Manchester United jusqu'à l'année prochaine. Je ne me préoccupe donc pas des rumeurs. Je suis dans ce processus et je me concentre uniquement sur le processus. J'ai une forte conviction et j'ai l'impression, après de nombreuses discussions, qu'INEOS croit en moi», avait argumenté le Batave en conférence de presse, fin février. Ratcliffe, quant à lui, rêverait plutôt de Zinédine Zidane.