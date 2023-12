MERCATO: MBAPPÉ, RABIOT, DE JONG… LES PREMIÈRES PISTES DE MANCHESTER UNITED VERSION INEOS SELON LA PRESSE ANGLAISE

Avec le rachat acté dimanche de 25% des parts de Manchester United par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, les prochains mercatos des Red Devils pourraient être très animés. Selon les médias anglais, MU aurait déjà ciblé plusieurs stars pour l’été prochain.











Quel visage pour Manchester United en 2024? Dimanche, à quelques heures du réveillon de Noël, le club anglais a officialisé la vente de 25% de ses parts au milliardaire britannique Jim Ratcliffe, fondateur du groupe pétrochimique Ineos et désireux de redonner son lustre d'antan au géant anglais.





Si la Premier League doit encore valider l'opération, et si la famille Glazer garde (pour l’instant) 75% du capital, le milliardaire britannique qui possède aussi l’OGC Nice aura "la responsabilité de la gestion" des affaires liées au football. Des changements sont attendus au sein de l’organigramme avec les arrivées possibles de Paul Mitchell (ex-Monaco) au poste de directeur sportif et de Jean-Claude Blanc (ex-PSG) dans un rôle de directeur général.









L’effectif devrait également subir un gros lifting. Puisque la validation finale ne devrait intervenir qu'au mois de février, il ne faut pas s’attendre à une révolution au mercato d’hiver. Pour le marché des transferts estival en revanche, des mouvements sont attendus. Depuis l’annonce de l’arrivée de Jim Ratcliffe, les médias anglais s’enflamment sur le futur mercato des Red Devils. Selon Manchester Evening News, le club mancunien aurait ciblé principalement des joueurs en fin de contrat, libres de s’engager avec le club de leur choix à partir du 1er janvier, dans une semaine. Parmi eux, deux stars françaises: Kylian Mbappé et Adrien Rabiot.





Si le nom de la star du PSG et de l’équipe de France est associé au Real Madrid, Manchester United frapperait un très grand coup en l’attirant l’été prochain. Également dans les petits papiers de MU, le milieu de terrain de la Juve Adrien Rabiot (28 ans) avait déjà été en discussions avancées avec Manchester United au dernier mercato estival. Les négociations n’avaient pas abouti. Manchester United suivrait aussi avec attention deux autres joueurs bientôt libres: le milieu de terrain polonais de Naples Piotr Zielinski (29 ans - 86 sélections) et le défenseur central espagnol de l’Atlético de Madrid Mario Hermoso (28 ans – 5 sélections).





Et David de Gea revenait à MU ?





Selon The Sun, le club mancunien prépare une longue liste de joueurs avant de passer à l’offensive à l’approche de l’été. Le tabloïd anglais a identifié cinq pistes crédibles pour les Red Devils. Après le bide Rasmus Hojlund, acheté 73 millions d'euros à l’Atalanta, MU a besoin d’un grand buteur. La première piste mène au Nigérian Victor Osimhen. L’ancien Lillois vient tout juste de prolonger avec Naples jusqu’en 2026. Les négociations s’annoncent donc compliquées avec le club du président Aurelio De Laurentiis.