MERCATO: MESSI DE RETOUR AU BARÇA EN PRÊT DÈS JANVIER?

La presse catalane fait l’écho de rumeurs sur un potentiel retour en prêt de Lionel Messi au Barça en janvier, si l’Inter Miami ne se qualifie pas pour les playoffs en MLS. Ce qui est très mal engagé.











Lionel Messi (36 ans) déjà de retour en Europe? Le journal catalan Sport se fait l’écho de rumeurs ouvrant la porte à un prêt de l’attaquant argentin au Barça en janvier si l’Inter Miami ne se qualifie pour les playoffs de MLS. La situation est très mal embarquée pour la franchise floridienne, lourdement battue à Chicago (4-1) mercredi. Elle est actuellement avant-dernière de la conférence Est avec cinq points de retard sur Montréal, 9e et dernier barragiste, avec trois matchs à jouer.









Des proches du joueur assurent que cette possibilité n'a pas été évoquée

Après des débuts fracassants (10 buts lors de 7 premiers matchs et un titre en Leagues Cup), Messi traverse une période beaucoup plus floue. L’Argentin a manqué les quatre dernières rencontres de son équipe, dont la finale de l’US Open Cup, en raison d’une fatigue musculaire. Son entraîneur, Gerardo Tata Martino, se veut rassurant à ce sujet tout en restant très évasif sur l’état de forme précis de sa star.









En cas d’échec à la qualification, Messi aurait alors un peu plus de trois mois et demi de coupure avant la reprise de la nouvelle saison régulière en février prochain. Selon certaines rumeurs, cela pourrait ouvrir la porte à un retour au Barça deux ans et demi après son départ du club. Le septuple Ballon d’or est lié à la franchise de David Beckham jusqu’en décembre 2025 et un départ quelques mois seulement après sa signature semble difficile à concevoir.









Selon Sport, ces rumeurs émanent de la promesse de Jorge Mas, co-propriétaire du club, de permettre à Messi de bénéficier d’adieux dignes au FC Barcelone. Mais ce dernier faisait davantage référence à un jubilé qu’à un prêt de plusieurs mois que plusieurs stars de MLS ont déjà expérimenté dans le passé. David Beckham, alors joueur du LA Galaxy, avait ainsi joué quelques mois pour l’AC Milan tout comme Thierry Henry prêté par le New York Galaxy à Arsenal en 2012.