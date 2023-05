Mercato : Nicolas Jackson suivi de près par un cador allemand

Démarrage timide et fin en fanfare. C'est en résumé la saison de Nicolas Jackson, le jeune attaquant. sénégalais Il affiche une impressionnante série de 8 buts et 2 passes décisives au cours de ses 6 derniers matchs en championnat, portant son total à 11 buts en Liga et à 12 toutes compétitions confondues.





Cette montée en puissance est un véritable soulagement pour son club, le Villarreal (5e du championnat), qui se bat pour accéder à la Ligue des champions. Les performances remarquables de Jackson n'ont pas échappé aux observateurs, notamment au journaliste spécialisé en transferts, Fabrizio Romano.





Selon ses informations, le RB Leipzig figure parmi les prétendants pour s'offrir le goléador de Villarreal. Romano précise également que sa clause libératoire s'élèvera à 35 millions d'euros lors du mercato estival.