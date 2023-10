Mercato : Pape Youssou Niang signe au KAS Eupen

Pape Youssou Niang est un nouveau joueur du KAS Eupen. Le club belge a annoncé mardi par un communiqué l’arrivée du joueur sénégalais de 20 ans, avec un contrat portant jusqu’au 30 juin 2026.



Ancien joueur de l’AJEL de Rufisque, Pape Youssou Niang a évolué au cours des deux dernières saisons dans les équipes U19 de Galatasaray, en Turquie, et Al-Ain, aux Émirats arabes unis. Le Sénégalais a fait un entraînement test concluant chez le KAS Eupen, qui lui a permis d’accrocher un contrat. Il avait également été testé par le RSCA Futures pendant l’été.



« Avec ce contrat de trois ans, la KAS Eupen offre à Pape Youssou Niang la chance de se développer au sein d’un club de Pro League et de franchir une prochaine étape dans sa carrière de footballeur professionnel », a expliqué l’actuel 13e de Jupiler Pro League, avant de souhaite au natif de Guédiawaye « la bienvenue et beaucoup de succès chez les Pandas ».