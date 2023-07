Mercato - PSG : l'offre d'Al-Hilal acceptée, la guerre contre Mbappé continue !

Poussé vers la sortie s'il refuse de prolonger, Kylian Mbappé fait l'objet d'un accord entre le Paris Saint-Germain et Al-Hilal. Le club saoudien pourrait conclure le transfert le plus cher de l'histoire. Encore faudrait-il que l'attaquant français soit intéressé.





Le bras de fer entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé continue. D'un côté, l'attaquant de 24 ans soigne son image auprès des supporters en leur accordant des photos et autographes au centre d'entraînement. Et de l'autre, la direction francilienne laisse filtrer des informations plus ou moins crédibles.







Le PSG accepte l'offre d'Al-Hilal !







Inutile de s'attarder sur la rumeur autour du FC Barcelone… La nouvelle la plus marquante de la journée, du moins jusqu'ici, concerne un accord avec Al-Hilal. Le pensionnaire de la Saudi Pro League a, en effet, transmis une offre gigantesque de 300 M€ pour son transfert. Et sans surprise, Sky Sports nous apprend que le PSG a accepté la proposition du club saoudien ! Le champion de France en profiterait pour conclure le plus gros transfert de l'histoire, loin devant les 222 M€ misés sur Neymar en 2017, alors que l'ancien Monégasque n'a plus qu'une année de contrat.







Un salaire annuel à 200 M€ hors bonus







Mais on peut déjà affirmer que Mbappé refusera l'invitation d'Al-Hilal. L'international tricolore, déterminé à rester jusqu'à la fin de son bail, et à remporter son bras de fer contre la direction, ne mettra pas ses ambitions sportives de côté, surtout avant l'Euro 2024 et les Jeux olympiques de Paris. Et ce même si Al-Hilal semble prêt à lui offrir un salaire à 700 M€ pour une seule année.







Le nouveau coup de pression signé NAK







C'était en tout cas le chiffre donné par le média Relevo. De son côté, le journaliste Fabrizio Romano précise que l'offre salariale d'Al-Hilal s'élève à 200 M€ par an, et pourrait atteindre les fameux 700 M€ avec des accords commerciaux et les droits à l'image entièrement cédés au joueur. De toute façon, le montage choisi ne devrait pas influencer Mbappé. Le PSG s'en doute forcément. Mais à travers cet accord avec la formation saoudienne, le président Nasser Al-Khelaïfi met encore un peu plus la pression sur Mbappé, à qui il exige une prolongation ou un transfert cet été afin d'éviter son départ libre l'an prochain.