Mercato PSG : La vraie deadline fixée par le PSG pour Kylian Mbappé

En conférence de presse ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi a exprimé son refus de voir Kylian Mbappé partir libre l'été prochain. L'attaquant du PSG doit donc choisir rapidement entre prolonger ou non son contrat avec le club de la capitale. Selon L'Equipe, une nouvelle date butoir a été fixée.









"Il doit décider vite. La semaine prochaine, dans les dix jours au plus tard… dans deux semaines et s’il ne veut pas signer, la porte est ouverte", ce sont les mots de Nasser Al-Khelaïfi ce mercredi en conférence de presse. Le président du Paris Saint Germain s'est exprimé sur le cas Kylian Mbappé et a fixé un ultimatum au capitaine de l'équipe de France : soit il prolonge rapidement, soit il sera vendu dès cet été. Une date butoir de deux semaines a été fixée en conférence de presse par le dirigeant parisien, mais selon le journal L'Equipe, elle serait en réalité plus longue que cela.





Jusqu'au 31 juillet pour se décider