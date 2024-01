MERCATO: THIAGO MOTTA EN POLE POUR REMPLACER XAVI AU BARÇA L’ÉTÉ PROCHAIN?

Selon La Cadena Ser, Joan Laporta, président du FC Barcelone, aurait ciblé Thiago Motta, actuellement en poste à Bologne, comme sa cible n°1 pour s’asseoir sur le banc catalan l’été prochain en cas de départ de Xavi.







Le début des grandes manœuvres au Barça? L’élimination en quarts de finale de la Coupe du Roi mercredi à Bilbao (4-2, a.p.) - deux semaines après la défaite en finale de la Supercoupe d’Europe (contre le Real)-, jette le trouble sur l’avenir de Xavi. L’entraîneur a rappelé qu’il quitterait ses fonctions en fin de saison s’il ne remportait aucun titre dans les cinq prochains mois. Cela semble très mal embarqué en Liga (3e à 8 points du leader, Gérone) et compliqué en Ligue des champions (8e de finale contre Naples) face à une féroce concurrence.





En fin de contrat l'été prochain





Cette possible saison blanche obscurcit la continuité de Xavi, sous contrat jusqu’en 2025, et pousse l’état-major à se pencher sur son possible successeur. Selon l’émission El Larguero sur la Cadena Ser, Joan Laporta aurait déjà un avis assez tranché. Le président du Barça aurait fait de l’Italio-Brésilien Thiago Motta sa cible numéro une pour remplacer Xavi s’il était évincé l’été prochain.





L’ancien milieu de terrain de l’Inter et du PSG, notamment, réalise une très belle saison avec Bologne, actuellement 7e de Serie A, à deux petits points de la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club Italien, Motta dispose d’une très belle cote sur le marché où son nom est parfois cité comme potentiel entraîneur du PSG dans les années à venir. Ou du Barça dès l’été prochain?

La piste Rafa Marquez





Si Laporta apprécie son profil, les choses pourraient aussi évoluer avant l’été si Xavi était démis de ses fonctions avant la fin de la saison. Dans un tel cas, un nom se dégage avec insistance pour le remplacer en course de saison: celui de Rafael Marquez.