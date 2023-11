MERCATO: TOULOUSE ALERTE CONTRE UN FAUX AGENT SE FAISANT PASSER POUR L'ANCIEN JOUEUR NICOLAS DIEUZE

Le club de Toulouse a dénoncé mercredi l'usurpation d'identité dont a été victime son ancien joueur Nicolas Dieuze sur les réseaux sociaux. Un escroc se présentant comme l'ancien milieu proposait ses services d'agent à des joueurs pour les faire signer au sein de la formation haut-garonnaise lors du mercato.





Si certains footballeurs manient les réseaux sociaux à la perfection, des escrocs cherchent aussi à profiter de ce moyen de contact pour tenter d'arnaquer des joueurs un peu trop crédules. Ce mercredi, le club de Toulouse a dénoncé l'usurpation d'identité dont Nicolas Dieuze a été victime depuis "dix-huit mois". Via un compte Instagram, un individu s'est fait passer pour l'ancien milieu en prétendant être agent et travailler pour l'actuel quatorzième de Ligue 1 afin d'échanger avec "des joueurs dans le monde entier".





"Le Toulouse Football club souhaite attirer l'attention des joueurs professionnels, des clubs de football et des intermédiaires de la FIFA du monde entier sur une affaire très préoccupante qui se déroule actuellement sur les réseaux sociaux", ont ainsi expliqué les Pitchouns via un communiqué.





"Je peux convaincre le club de vous signer"

Le club dirigé par Damien Comolli, habitué à des pistes surprenantes pour son recrutement fondé sur une grosse utilisation de la data, pourrait de manière assez crédible prendre contact avec des joueurs méconnus via les réseaux sociaux. C'est en tout cas ce qu'a semblé croire "l'individu mal-intentionné" qui se fait passer pour Nicolas Dieuze depuis près d'un an et demi.





Afin d'apporter une preuve visuelle à ses accusations, le Téfécé a également partagé une capture du message-type envoyé par l'escroc sur Instagram.





"Toulouse a besoin de boucler des affaires pour renforcer l'équipe avec de nouveaux noms pendant l'été. Il y en a plusieurs sur la table, mais j'admire votre style de jeu et je peux convaincre le club de vous signer si vous voulez jouer en France, promettait ainsi l'usurpateur à ses cibles. "Enfin je veux dire, bien sûr, avant que le mercato ne s'achève. Et il ne reste plus que quelques heures..."





Dieuze n'a pas été international tricolore

Un stratagème, en plus d'être illégal comme l'a rappelé Toulouse en confirmant que le club et Nicolas Dieuze avaient fait des signalements à la police, qui n'est peut-être pas aussi bien préparé que prévu.