MERCATO: UN TEMPS VISÉ PAR LE PSG ET LE BARÇA, BERNARDO SILVA VA PROLONGER À MANCHESTER CITY

Ciblé par le PSG puis le FC Barcelone, Bernardo Silva (29 ans) va finalement prolonger avec Manchester City jusqu’en 2026, selon Fabrizio Romano.







Bernardo Silva (29 ans) va finalement faire le choix de la continuité. Selon les informations de Fabrizio Romano, le joueur a signifié à Manchester City sa décision de prolonger son contrat. Actuellement lié avec les Citizens jusqu’en 2025, le Portugais devrait étendre son bail d’une saison, soit jusqu’en 2026. Sa signature pourrait intervenir en fin de semaine.





Guardiola ne voulait pas le perdre

La nouvelle confirme la tendance de ces dernières semaines alors que l’ancien Monégasque semblait davantage pencher pour un départ au début de l’été. Il figurait parmi la liste de priorités du PSG pendant de longues semaines avant que le club de la capitale ne jette l’éponge face aux refus du joueur. Pep Guardiola, manager des Sky Blues, n’avait de toute façon pas donné le feu vert au départ à l’un des joueurs les plus importants de son équipe. Paris a depuis recruté Ousmane Dembélé (26 ans) pour occuper son couloir droit.





Après l’intérêt parisien, Bernardo Silva a suscité celui du FC Barcelone… qui le tentait plus. L’international portugais aurait même demandé à Pep Guardiola de lui donner un bon de sortie. L’ancien Monégasque a finalement perdu patience face aux difficultés à passer à l’action du club catalan bloqué par le fair-play financier de la Liga (qui l’a longtemps empêché d’inscrire tous les joueurs de son effectif pour le début du championnat).









Le 6 août dernier, Guardiola avait de toute façon clamé son intention de conserver le Portugais, au même titre que Kyle Walker (dans le viseur du Bayern Munich). "Walker est un joueur très important pour nous et j’espère qu’il pourra rester, avait-il confié. Si quelqu’un le veut, il doit en parler au club. C’est la même chose pour Bernardo, nous voulons qu’il reste parce qu’il est important pour nous."