Messi et Suarez envoient l’Inter Miami en quarts de finale de la Coupe des Champions CONCACAF

Lionel Messi et Luis Suarez ont marqué pour permettre à l’Inter Miami de s’imposer contre Nashville (3-1, 5-3 sur l’ensemble des deux matchs) mercredi et se qualifier en quart de finale de la Coupe des champions CONCACAF.



Le champion du monde argentin a d’abord offert une passe décisive à Luis Suarez, dans le dos de la défense, pour l’ouverture du score (8e), avant de marquer lui-même pour le 2-0 (23e).



Messi a été remplacé à la 50e minute et son remplaçant, Robert Taylor, a conforté l’avance pour Miami sur une passe décisive... de Suarez (63e).



L’entraîneur de l’Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, a déclaré que la sortie de l’Argentin était due à une inquiétude concernant les ischio-jambiers de la jambe droite de l’octuple Ballon d’Or: “nous n’avons pas voulu prendre de risques”.



“J’imagine que pour le match de samedi (à D.C. United) il ne sera pas disponible”, a ajouté Martino.



Miami, qui participe pour la première fois à la Coupe des Champions, affrontera en quarts le vainqueur de la confrontation entre le club mexicain de Monterrey, qui a gagné 1-0 à l’aller, et Cincinnati (MLS).