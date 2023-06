Messi foudroie l'Australie avec le but le plus rapide de sa carrière

Les champions du monde argentins se sont imposés 2 à 0 face à l'Australie en match amical jeudi à Pékin avec un but de leur star Lionel Messi inscrit après seulement 79 secondes de jeu, le plus rapide de sa carrière.





Messi, qui va rejoindre l'Inter Miami et le Championnat nord-américain (MLS) après deux saisons au Paris SG, a ouvert la marque sur une magnifique frappe du gauche à l'entrée de la surface.





Selon l'institut de statistiques Opta qui fait référence dans le monde du football, ce but est le plus rapide inscrit par Messi, en club et en sélection. Il s'agit du 104e de sa carrière en 176 matches avec l'Argentine.





L'Albiceleste qui disputait son premier match à l'extérieur depuis son sacre mondial au Qatar, a ensuite maîtrisé la première période sans trembler.





Entré en jeu à la pause à la place de Nicolas Otamendi, touché à un genou, German Pezzella a doublé la mise en reprenant de la tête un centre de Rodrigo De Paul (68e).





Même si Messi, 35 ans, a manqué de s'offrir un doublé, son lob passant juste au-dessus du but australien après un service d'Angel Di Maria (38e), le septuple Ballon d'Or a conquis le public du Stade des travailleurs de Pékin, très majoritairement vêtu de maillots argentins.





Lundi, l'Argentine ira affronter l'Indonésie, toujours en amical, à Jakarta.