Metz-Marseille : Dans le duel entre anciens de Génération Foot, Cheikh Tidiane Sabaly a volé la vedette à Ismaila Sarr

Un fort accent de Génération Foot était perceptible ce vendredi au stade Saint-Symphorien de Metz. Avec Ababacar Lo, Cheikh Tidiane Sabaly et Malick Mbaye dans le onze messin, ainsi qu'Ismaila Sarr du côté de Marseille, l'académie de Deni Biram Ndao était bien représentée.





Et parmi eux, Cheikh Tidiane Sabaly s'est particulièrement illustré dans cette rencontre, en permettant à son équipe d'égaliser à la 65e mn. Tandis qu'Ismaila Sarr et Sabaly étaient rejoints sur le terrain par Lamine Camara, Ababacar Lo quittait les siens plus tôt, à la suite d'un carton rouge (59e).





Au final, les anciens de Génération Foot se sont quittés bons amis sur un score de 2-2.