MMA : Reug Reug s’impose, s’écroule, vomi et empoche 30 millions F CFA

Reug Reug a signé sa cinquième victoire (pour 1 défaite) en MMA. Le lutteur de Thiaroye-Sur-Mer a battu Buchecha vendredi dernier à Singapour pour le One Fight Night. C’est la première défaite en carrière de son adversaire, qui était à quatre succès en autant de sorties.



Ce succès chez permet à Reug Reug de remporter le One Championship, chez les lourds, «sa plus grosse victoire en carrière», rapporte Sunu Lamb de ce lundi.



Le journal ajoute que cette performance lui a rapporté un bonus de 29 millions 744 mille 500 francs CFA. Mais Reug Reug a beaucoup souffert avant s’imposer. Sunu Lamb informe qu’après avoir été déclaré vainqueur, il s’est écroulé sur le tapis et a vomi.