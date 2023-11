Modou Lo-Ama Baldé : cinq choses à savoir sur les palmarès des deux lutteurs

Le Pikinois : 13 victoires et 2 défaites en 15 combats. Le Parcellois : 20 succès, 3 revers et 1 nul pour 24 sorties. Zoom sur les parcours des deux prétendants pour le titre de Roi des arènes, ce dimanche à l’Arène nationale. Au-delà de ces chiffres revisites par Sunu Lamb.



1. Novembre



Modou Lo et Ama Baldé s’affrontent ce dimanche à l’Arène nationale. C’est la première fois que le Parcellois effectue une sortie en novembre. C’était le seul mois d’une saison de lutte (novembre à août) qui manquait au calendrier de son palmarès.



Ama Baldé, pour sa part, a déjà lutté en novembre. C’était le 9, en 2008, pour une victoire sur Oussou Ndiaye.



2. Record de combats en une année



Modou Lo est le champion de la catégorie. En 2006, l’année de ses débuts officiels en lutte avec frappe, il a effectué six sorties (Pape Sène 2, Alioune Sèye 2, Pape Bouba Diop, Serigne Diouf, Khadim Diallo et Laye Bèye). Celles-ci se sont toutes soldées par une victoire. Deux ans plus tard, en 2008, le Parellois surclasse tour à tour Tapha Boy Bambara (janvier), Papa Sow (mai), Paul Maurice (juin) et Boy Kaïré (juillet).



Pour Ama Baldé, le record de combats en une année se limite à trois. C’était en 2009 lorsqu’il a empilé les succès, sur Katy Jr, Baye Peul et Bébé Saloum.



3. Mêmes victimes



Modou Lo et Ama Baldé ont en commun deux victimes : Papa Sow et Balla Diouf. Le premier les a battus, respectivement, le 25 mai 2008 et le 8 février 2009. Le Pikinois, de son côté, les a surclassés le 8 janvier 2011 (Balla Diouf) et le 17 février 2018 (Papa Sow).



4. Adversaires affrontés deux fois



Gouy Gui est le seul adversaire que Ama Baldé a affronté deux fois. Il s’est d’abord incliné devant lui en 2012 avant de le dominer quatre ans plus tard. Modou Lo, pour sa part, en a connus quatre : Balla Gaye (2 défaites), Eumeu Sène (2 victoires), Gris Bordeaux (2 victoires), Lac 2 (1 nul et 1 victoire).



5. Défaites



Ama Baldé n’a jamais perdu deux fois face au même adversaire. Après s’être incliné face à lui le 27 mai 2012, il a pris sa revanche sur Gouy Gui quatre ans plus tard, le 24 janvier 2016. Modou Lô, en revanche, s’est incliné deux fois devant Balla Gaye 2 qui reste, avec Bombardier, les seuls lutteurs à lui avoir fait mordre la poussière.