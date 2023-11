Modou Lô-Ama Baldé : la grosse surprise du CNG

Modou Lô a conservé son titre de Roi des arènes en dominant Ama Baldé, dimanche dernier à l’Arène nationale. Contrairement aux pronostics pessimistes, le combat n’a pas engendré des scènes de violences notables entre supporters des deux camps. Tout s’est globalement passé dans la sportivité. Et les deux lutteurs y ont beaucoup contribué.



Pour saluer leur attitude avant, pendant et après leur confrontation, le CNG a décidé d’honorer Modou Lô et Ama Baldé. «Nous avons vu que les deux lutteurs, du début à la fin, ont montré beaucoup de sportivité, beaucoup de fair-play, s’enflamme dans Record le président du CNG, Bira Sène. En atteste le geste final du combat quand l’arbitre a soulevé la main de Modou Lô : les deux lutteurs se sont embrassés. C’est cela que l’on attend des champions de la trempe de Modou Lô et Ama Baldé.»



Fort de ce constat, le patron de la lutte sénégalaise a annoncé la bonne nouvelle pour le Pikinois et le Parcellois : «Au regard de tout cela, le CNG a décidé de les honorer lundi à 16 heures à l’Arène nationale. Cela pour montrer que nous savons sanctionner autant négativement que positivement. Dorénavant, ce sera comme ça.»