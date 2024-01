Modou Lô-Boy Niang : les sanctions financières sont tombées

En plus d’avoir mordu la poussière contre Modou Lô, lundi dernier, Boy Niang a écopé d’une sanction financière plus lourde que celle de son bourreau. En effet, renseigne Les Échos, le Pikinois a écopé une retenue sur le reliquat de son cachet de 2 millions 380 mille francs CFA.



Il est reproché à Boy Niang d’être arrivé en retard au stade, d’avoir dépassé le temps de préparation mystique imparti, d’avoir introduit une bouteille dans l’enceinte, d’être entré dans l’Arène nationale avec un excès de six accompagnants et d’avoir pénétré dans l’enceinte avec quatre personnes de plus que le nombre autorisé.



Les sanctions financières du CNG concernent également Modou Lô. Le chef de file de Rock énergie a perdu 1,4 million. Ses fautes : introduction d’une bouteille dans l’enceinte, surplus d’accompagnants et dépassement de temps de préparation mystique.