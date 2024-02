Modou Lô et le mystique : la grosse révélation de Sa Thiès

Sa Thiès fait partie des lutteurs qui reconnaissent à Modou Lô le mérite de s’être détaché du mystique pour miser exclusivement sur les entraînements pour continuer de régner dans l’arène. Il révèle dans Albourakh TV, reprise par Record, que le chef de file de l’écurie Rock énergie leur avait filé le tuyau lors d’une rencontre entre lutteurs.



«Il y avait Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, Boy Niang 2 et Tapha Tine, notamment, se souvient le fils de Double Less. Et Modou Lô nous avait suggéré de nous concentrer sur les entraînements et de ne pas de focaliser sur le mystique.»



Sa Thiès rapporte qu’il s’était empressé de rétorquer au Roi des arènes «qu’il était pourtant le lutteur le plus mystique de l’arène au temps». Réplique de Modou Lô, d’après le frère de Balla Gaye 2 : «Il a répondu qu’il le faisait par ignorance. Qu’il regrette d’ailleurs tout l’argent qu’il a perdu sur le mystique.»



«Je fais ce témoignage pour vous dire qu’il croit en lui, précise Sa Thiès. (…) Modou Lô a bien travaillé, c’est pourquoi il est devenu Roi des arènes. La leçon que j’apprends de Modou Lô, c’est son amour du travail et de la discipline. Concernant le mystique, je ne vais pas le suivre.»