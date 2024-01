Modou Lo snobe Reug Reug et lui propose un adversaire : "ce sera un choc très intéressant"

Le Roi des arènes ne remettra pas sa couronne en jeu durant les prochains mois. Victorieux coup sur coup de Ama Baldé et de Boy Niang, en un peu moins de 2 mois, Modou Lô souhaite prendre une pause avant de s'engager pour un autre choc.







Alors que Reug Reug souhaitait un combat royal avec le Roc des Parcelles Assainies, ce combat n'aura pas lieu. En plus de vouloir faire une pause, Modou Lo juge que Reug Reug doit encore faire ses preuves. Ainsi, il lui propose un combat avec son jeune frère des Parcelles Assainies, le lutteur Franc.





« Je sors de deux grands événements qui ont nécessité beaucoup de sacrifices. Pour le moment je vais donc mettre de côté la lutte pour prendre une pause. Je veux me concentrer sur autre chose donc je ne pense pas à mon prochain adversaire ou à qui que ce soit. Reug Reug ? Non je ne veux pas me prononcer là dessus. Qu’il affronte Franc qui est encore invaincu dans l’arène. Même s’il (Reug Reug) a battu Bombardier, il a perdu son précédent combat avant de battre Bombardier. Reug Reug v Franc est un combat très intéressant », a déclaré Modou Lo dans un entretien avec Gaston Production TV.