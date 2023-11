[Profil] Modou Lo : Xaragne, teigneux Roi !

Modou Lô 38 ans et chef de file de l’écurie de lutte Rock Energie est au sommet de son art. Actuel Roi des Arènes, l’enfant des Parcelles Assainies est un des lutteurs les plus populaires au Sénégal. Réputé pour sa technique et sa ténacité, l’adversaire d’Ama Baldé de ce dimanche a tenu tête à plusieurs lutteurs de sa génération pour devenir le chef.





Il n’a pas suffi beaucoup de temps à Modou Lô pour se frayer un chemin vers la cour des grands de l’arène pour devenir Roi des Arènes. En 13 ans de carrière, l’enfant des Parcelles Assainies est parvenu à atteindre le sommet de sa gloire, entrant dans le cœur de beaucoup d’amateurs et observateurs de la lutte avec frappe.





Avec un parcours étincelant, ses fans lui collent le surnom de Xaragne. Sa défaite devant Balla Gaye 2, au mois de janvier 2019, n’avait pas eu beaucoup d’incident sur la popularité de Modou Lô. Il avait pu se relever très vite pour aller chercher la couronne de Roi des arènes la même année face à Eumeu Sène. Ce dimanche face à Ama Baldé, le Parcellois remet son titre en jeu et va défendre ardemment sa chasse gardée.





Pourtant à première vue, Modou Lô n’a pas l’allure d’un lutteur racé. Il fait 1,78 m et n’est pas aussi costaud que la plupart de ses adversaires, mais il s’est taillé une solide réputation qui lui vaut le respect du monde de la lutte.





Décrit par ses adversaires comme un lutteur très provocateur, il se fait remarquer, lors des face-à-face par des gestes et petites piques qui provoquent l’ire de ses protagonistes.





Né le 28 décembre 1985, le chef de file de l’écurie Rock Énergie a disputé son premier combat le 4 février 2006. Et depuis lors, il ne cesse de grimper les échelons pour devenir aujourd’hui l’un des lutteurs les plus populaires de sa génération. Ses combats sont attendus par tous les amateurs de la lutte.





Réputé fin stratège, le Rock des Parcelles Assainies ne recule devant rien, même devant des adversaires coriaces a priori plus forts que lui tels que Bombardier, Balla Gaye 2 et Eumeu Séne.





Certains observateurs ne tarissent pas d’éloges à son endroit. Birahim Ndiaye est de ceux-là : «Modou Lo n’est pas un lutteur que l’on corrige. C’est un grand lutteur qui a fait ses preuves dans l’arène.»





En 25 combats, il totalise 20 victoires, 3 défaites et un nul. Modou Lô a réalisé l’un des meilleurs palmarès de l’arène. Il a écrit l’une des plus belles pages de la lutte sénégalaise. Malgré ses revers contre Balla Gaye 2 (deux fois) et Bombardier.





Ce dimanche, il doit faire face à un phénomène de la lutte avec, Ama Baldé qu’il n’a jamais affronté en lutte avec frappe. Modou Lô va tenter de garder son titre de Roi des Arènes.