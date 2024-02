[Avis d’expert] Mohamed Ghandour : “Aliou Cissé ne parvient pas à résoudre certaines équations”

Après l'élimination du Sénégal en huitième de finale de la CAN, les supporters semblent partagés concernant l'avenir d'Aliou Cissé. Doit-il être maintenu ou le temps est-il venu de le remplacer ? Seneweb a posé la question à Mohamed Ghandour, consultant et analyste sportif.















Pour lui, c'est à Aliou Cissé et à la Fédération sénégalaise de football (FSF) de prendre cette décision. "La question de savoir si le moment est venu pour Aliou Cissé de partir incombe à l'instance qui gère le football sénégalais, la FSF. S'ils sont satisfaits de ce que réalise Aliou Cissé à la tête de l'équipe et de son bilan, ils peuvent le garder", dit-il dans un premier temps.













En même temps, Ghandour pense qu'Aliou Cissé doit lui aussi analyser la situation pour prendre sa décision. "De ce qu'on voit en dehors, le groupe vit bien sous Aliou Cissé, pour ce qui se passe réellement à l'intérieur, nous ne pouvons pas savoir. Mais Aliou doit se demander ce qui est le mieux pour lui, pour les joueurs. Se demander si son message et ses idées passent chez ses joueurs. Si c'est encore le cas, il peut décider de rester à la tête de cette équipe (si la Fédération est sur la même longueur d'onde)", a-t-il ajouté sur Seneweb.













Les limites tactiques d'Aliou Cissé













Toutefois, peu importe la décision de Aliou Cissé et de la FSF, Mohamed Ghandour, en bon analyste sportif, constate quelques limites tactiques chez le sélectionneur national. "Même si Aliou Cissé est maintenu à la tête de l'équipe, nous, en tant que journalistes et analystes, nous faisons nos constats. Et ce que j'ai constaté est qu'il ne parvient pas à résoudre certaines équations qui lui sont posées. J'avais tiré la sonnette d'alarme depuis le match face au Togo, puis le match de préparation face au Niger qui a été très poussif, même si c'était compréhensif car les joueurs ne voulaient pas se blesser”, observe-t-il.













Mohamed Ghandour émet des doutes sur les tactiques de Cissé : “Je l'ai déjà dit, Aliou Cissé est un meneur d'hommes, pas un tacticien. Il est capable comme meneur d'hommes de tirer le meilleur de chacun de ses joueurs, de les pousser à se battre sur le terrain, d'aller chercher des victoires à l'arrachée, etc. Mais il n'est pas un grand tacticien. On a remarqué depuis un temps que face à certaines équipes, ce staff technique avec Aliou Cissé à sa tête ne parvenait pas à trouver des solutions tactiques. Le match face à la Côte d'Ivoire est un exemple, montrant également les limites de ce nouveau système qui n'a pas été assimilé par certains joueurs. Il incombe donc à la Fédération de savoir ce qu'elle veut. Un meneur d'homme pour tirer le meilleur de cet effectif comme Aliou le fait si bien ou un tacticien", explique-t-il.