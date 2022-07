Moisson du Sénégal lors des CAF Awards : Matar Bâ jubile et annonce un “avenir radieux”

Le Sénégal a réussi une belle moisson lors des CAF Awards avec les sacres de Sadio Mané (meilleur joueur), de Aliou Cissé (meilleur entraîneur), de l'équipe nationale (meilleure sélection), de Pape Matar Sarr( meilleur jeune) et de Pape Ousmane Sakho (plus beau but).





Des titres individuels et collectifs qui ont ravi Matar Bâ qui a tenu à associer à ces belles distinctions toute la famille du football et du sport sénégalais. “Une reconnaissance de la qualité du football sénégalais.





Le fruit d'une synergie d'efforts entre tous les acteurs, en particulier le Ministère des Sports, la Fédération Sénégalaise de Football et le mouvement sportif national dans sa diversité.





Mais au-delà, ces résultats traduisent l'efficacité,la pertinence et le triomphe de la politique sportive du Président Macky Sall. L'avenir du sport sénégalais, eu égard aux jalons minutieusement posés, s'annonce radieux et je reste convaincu que le meilleur est à venir.