Monaco : Krépin Diatta et la comparaison avec Lionel Messi

Krépin Diatta se dit imperméable aux critiques sur sa saison difficile. Si l’attaquant de Monaco déclare les accueillir avec philosophie, comme une chose normale dans le football, il ajoute qu’elles ne sont pas susceptibles de le déstabiliser.



«On vit dans un sport où il y a des critiques partout, dédramatise-t-il dans un entretien avec Génération FM TV repris par Stades. Je donne l’exemple de Lionel Messi, un des meilleurs joueurs du monde, qui a été très critiqué lors de son passage au Paris Saint-Germain. Donc, c’est normal que l’on me critique, mais je suis fort dans la tête. Je sais d’où je viens.»



Krépin Diatta rappelle, pour justifier ses prestations fortement critiquées, être «resté pendant huit mois hors des terrains à cause d’une blessure». Cela lui a coûté sa participation à la CAN 2022 avec le Sénégal, futur champion.



«J’ai travaillé dur pour revenir en début de saison, plaide le joueur de 24 ans. Je sais ce que je veux, ce que je vaux et où je veux aller. Je ne garde pas les critiques en tête. L’essentiel est de bien travailler pour retrouver mon niveau.»