Mondial 2026 : Augustin Senghor met la pression sur Aliou Cissé

Le Sénégal est dans la même poule (B) que le Togo, la Mauritanie, le Soudan du Sud, le Soudan et la RD Congo. «On ne peut pas faire la fine bouche : nous pensons que c’est un groupe qui est jouable pour le Sénégal», tranche le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, dans un entretien accordé à Sud Quotidien.



Le patron du football sénégalais estime qu’il ne saurait en être autrement, vu la position des Lions (2es) au classement Fifa et de leurs «performances réalisées ces dernières années».



Cependant, s’empresse de prévenir Me Senghor : attention à la grosse tête. Il dit : «Mais en même temps, nous restons sur cette ligne d’humilité qui a toujours été notre force ces dernières années. D’autant que les dernières compétitions éliminatoires des différents groupes ou même des éliminatoires de Coupe du monde passée, montrent que le fossé est de plus en plus ténu entre les ténors des équipes africaines et les équipes qu’on dit bas niveau.»



Le président de la FSF assure que les Lions «prendron(t)tous les matches au sérieux». Senghor martèle : «Nous veillerons avec l’entraîneur, Aliou Cissé, et son équipe à démarrer bien ces éliminatoires-là pour prendre la pole position dans notre groupe, dès les deux ou trois premiers matchs, et nous qualifier.»