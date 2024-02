Mondial 2026 : comment les Léopards de la RDC préparent les Lions du Sénégal

Après une belle aventure vécue lors de la dernière CAN, la République démocratique du Congo (RDC), qui s’est hissée dans le carré d’as (éliminée en demi-finale par la Côte d’Ivoire, pays hôte, futur vainqueur), attaque le chantier de l’après-CAN. Elle se projette ainsi sur ses prochaines échéances. Ce sera d’abord contre le Sénégal, en juin prochain, pour le compte des qualifications du Mondial 2026.



Logés dans la poule B de la course à la prochaine Coupe du monde, les Lionsen plus des Léopards congolais, sont en compétition avec les Éperviers du Togo, les Bright Star du Soudan du Sud, les Crocodiles du Nil du Soudan et les Mourabitounes de la Mauritanie.



Tombeur (0-4) du Soudan du Sud lors de la première journée, le 18 novembre dernier au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, la formation de Aliou Cissé (4 points, +4) occupe la 1ère place du groupe malgré la contre-performance (match nul et vierge) enregistrée contre le Togo, à l’occasion de la deuxième journée, le 21 novembre.



En embuscade derrière le Soudan (2ème, 4 points, +1), la RDC (3ème, 3 points, +1) a démarré la préparation de sa prochaine sortie. Selon Afrik-foot, repris par Le Quotidien, l’entraineur des Léopards, Sébastien Desabre, reconduit à la tête de la sélection après la CAN, compte mettre à profit la fenêtre FIFA du mois de mars prochain pour peaufiner sa stratégie. C’est dans ce cadre, rapporte le journal, que Chancel Mbemba et ses coéquipiers devraient disputer un tournoi avec quatre autres sélections.



«La RDC a été contactée par le président de la Fédération malgache. Il annonce que son pays prévoit d’organiser un mini-tournoi triangulaire, lors de la fenêtre FIFA de mars 2024. À cet effet, il a contacté 5 sélections dont la RDC pour prendre part à ce tournoi», détaille en effet la source.



Celle-ci confie que la Zambie, le Burundi, et le Cameroun sont les trois autres équipes invitées. Elle précise cependant que la FECOFA (fédération congolaise) n’a pas encore confirmé la participation de la RDC à ce tournoi.



Du côté sénégalais, affirme Le Quotidien, aucune information n’a encore filtré concernant le chantier d’après-CAN.



Tenants du titre et sérieux candidat à leur propre succession, les Lions du Sénégal se sont inclinés en huitièmes (1-1, tab 5-4) devant les Éléphants de Côte d’Ivoire.