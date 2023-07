Mondial 2026 : la prière secrète de Laye Diaw pour les Lions

Le Sénégal est logé dans le groupe B des qualifications du Mondial 2026. Il affrontera la RD Congo, le Togo, le Sud Soudan, le Soudan et la Mauritanie. Réagissant à ce tirage au sort, effectué ce jeudi en Côte d’Ivoire, Abdoulaye Diaw a d’abord indiqué qu’«aucun des neuf groupes constitués n’est facile».



Pour ce qui est de celui des Lions, le journaliste sportif garde un œil sur le calendrier des matchs à venir davantage que sur le profil des adversaires des champions d’Afrique. «Nous ne sommes pas en éliminatoires, nous sommes en qualifications, donc c’est un championnat. L’ordre des rencontres a son importance», précise le commentateur sportif.



Ce dernier ajoute : «Je souhaite avoir à recevoir d’abord nos adversaires supposés les plus difficiles (la RD Congo et le Togo) avant de les affronter chez eux.»



Laye Diaw signale que la RD Congo reste un adversaire «qu’il faut toujours respecter». «Les Congolais sont restés constants dans les compétitions de clubs», justifie-t-il. Le journaliste rappelle ensuite que le Togo «ressemble à une bête noire du Sénégal». Avant de nos éliminer sur le chemin du Mondial 2006, se souvient-il, les Éperviers avaient déjà écarté les Lions dans les années 1970 sur le chemin d’une Coupe du monde.



Les qualifications débutent en novembre. D’ici là le calendrier des qualifications sera dévoilé.