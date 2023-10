Mondial 2026 : les Lions joueront à huis clos contre le Soudan du Sud

Les qualifications de la Coupe du monde 2026 débutent ce novembre. Logé dans le groupe B, avec le Soudan du Sud, le Togo, la Mauritanie et la RD Congo, le Sénégal effectuera sa première sortie, contre les Sud-Soudanais, le 18 au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Selon Source A, qui révèle la date, la rencontre se tiendra à huis-clos.



Le Sénégal purge ainsi la peine d’un match sans public et 170 000 euros (un peu plus de 110 millions F CFA) infligée par la FIFA pour l’utilisation de laser contre les joueurs égyptiens lors du match retour des barrages du Mondial 2022, au stade Abdoulaye-Wade. Source A révèle que la Fédération sénégalaise de football (FSF) a reçu de la FIFA, ce lundi, une nouvelle notification de la sanction.



Le journal ajoute que la FSF communiquera ce mardi sur les conditions de tenue de la première sortie des champions d’Afrique sur la route du Mondial 2026, qui se tiendra en même temps aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



La même source signale que seuls quelques privilégiés pourront suivre la rencontre sur invitation.