Mondial 2026 : pour le Soudan du Sud et le Togo, Aliou Cissé publiera une…

Le Sénégal aborde durant ce mois de novembre les qualifications de la Coupe du monde 2026 (États-Unis, Canada et Mexique). Les Lions sont logés dans le groupe B, en compagnie du Soudan du Sud, du Togo, de la Mauritanie et de la RDC. Les champions d’Afrique affronteront les deux premières équipes pour ses sorties inaugurales dans le marathon.



Les dates des rencontres restent à déterminer. Elles devront toutefois se jouer les 13, 14 et 18 pour le Soudan du Sud (1re journée) et 21 pour le Togo (2e).



En vue de ces deux rencontres, Aliou Cissé va publier sa liste vendredi prochain. Si l’on en croit Source A, le sélectionneur national va choisir entre 25 et 27 joueurs. «Le technicien sénégalais va rester dans la continuité», parie le journal. En clair : sauf quelques rares exceptions, les Lions qui ont joué l’amical contre le Cameroun (1-0) le 16 octobre à Lens devraient être reconduits.