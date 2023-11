Mondial-2026/Qualifs : la Colombie de Diaz renverse le Brésil

Les Colombiens, propulsés par un doublé de leur ailier Luis Diaz, ont renversé jeudi à Barranquilla (Colombie) le Brésil 2-1 en match de qualifications zone Amérique du Sud pour le Mondial-2026.



L'attaquant de Liverpool, dont le père a été libéré il y a une semaine par la guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN) après 12 jours de captivité, a frappé deux fois, de la tête, à la 75e et à la 79e minute.



D'abord en s'élevant au-dessus de la défense auriverde pour égaliser, puis en reprenant victorieusement une offrande de James Rodriguez.



Il s'agit du premier succès des Colombiens face aux quintuples champions du monde en phase de qualifications.



Avant, en tout début de rencontre, le Brésil avait pourtant ouvert le score par le Gunner Gabriel Martinelli (4e).



Mais la Seleçao a enchaîné un deuxième revers de suite après celui contre l'Uruguay lors de la précédente journée (2-0) et pointe à la cinquième place des barrages régionaux pour la prochaine Coupe du monde, avec 7 points.



En plus de la défaite, une autre mauvaise nouvelle est venue s'ajouter côté brésilien: Vinicius Jr, la star du Real Madrid, est sorti blessé à la cuisse gauche à la 27e.



En face, Luis Diaz était omniprésent, multipliant les occasions et les rushes dans le camp adverse, galvanisé par la présence de son père dans les tribunes.



Les parents du joueur avaient été enlevés en Colombie par des hommes à moto armés le 28 octobre. Sa mère a été rapidement secourue, mais il n'a été réuni avec son père que mercredi.



"La vie te rend fort et courageux et je pense que c'est ça, le football", a déclaré Luiz Diaz après la rencontre.



Des joueurs brésiliens, dont son coéquipier en club, le gardien Alisson, qui a par ailleurs repoussé une tentative de Diaz en première période, sont venus le féliciter pour ces retrouvailles familiales.



La Colombie apparaît à la troisième place avec 9 points, menée par le virevoltant ailier de Liverpool. Elle est invaincue en cinq journées et rencontrera mardi le Paraguay (5 pts) à la prochaine.



Quant au Brésil, c'est un clasico sud-américain contre le leader argentin (12 pts) qui l'attend, le même jour.



Les six premiers des qualifications AmSud gagneront leur ticket pour le Mondial-2026, tandis que le septième ira en repêchage.