Mondial 2026 : un des adversaires des Lions perd son sélectionneur

Le Sénégal est logé dans le groupe B des qualifications de la Coupe du monde 2026. Il va se disputer le ticket qualificatif avec la Mauritanie, le Togo, la RDC, le Soudan et le Soudan du Sud.



À un peu plus d’un mois du début de la course pour le prochain Mondial, l’un des adversaires des Lions est en crise. Il s’agit du Soudan, qui est désormais sans entraîneur.



Un site spécialisé, repris par Le Quotidien, informe, en effet, que le Fédération soudanaise de football a mis fin aux fonctions de Badou Zaki. Le technicien marocain et ses désormais ex-employeurs ont trouvé un accord à l’amiable pour la fin de leur collaboration.



La source renseigne que l’ancien gardien des Lions de l’Atlas paie les mauvais résultats des Crocodiles du Nil en qualifications de la CAN 2024. Après 5 journées, les Soudanais sont derniers du Groupe I, derrière la Mauritanie, leader, la RDC et le Gabon, deuxièmes ex-aequo.



Badu Zaki avait pris les rênes de la sélection soudanaise en mars dernier. Son bilan est de deux défaites et une victoire sur le chemin de Côte d’Ivoire 2024.