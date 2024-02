Mondial Beach Soccer 2024 : Le Sénégal entre en lice ce vendredi

Seize nations seront en lice pour la 22e édition de la Coupe du monde de Beach Soccer FIFA 2024, ce jeudi 15 février aux Émirats arabes unis. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, et l'Égypte, vice-championne d'Afrique, sont les seuls représentants du continent africain.







Expérimenté dans cette compétition, le Sénégal en est à sa 9e participation, tandis l'Égypte joue sa première Coupe du monde. Logé dans la poule C, le Sénégal jouera son premier match demain vendredi contre la Biélorussie.





Comme dans les autres grandes compétitions mondiales, l'Europe est sur le toit du monde. Il a aussi le plus grand nombre de participants en Coupe du monde de Beach Soccer avec cinq représentants. L'Amérique du Sud et l'Asie se retrouvent chacune avec trois places. L'Afrique et l'Amérique du Nord et centrale, et les Caraïbes ont chacun deux représentants. L'Océanie se retrouve avec seulement une place.