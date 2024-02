Mondial Beach Soccer : « Nous allons remporter ce trophée pour sécher les larmes… », (Chita)

L’équipe nationale de Beach Soccer repart à l’abordage. Sur le pied du podium (quatrième place), lors de la précédente édition disputée en 2021 en Russie, les Lions du football de plage partent à la conquête d’un premier titre en Coupe du monde de la discipline aux Émirats Arabes Unis à partir du 15 février prochain. C’est l’objectif fixé par le manager général de l’équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer, Ibrahima Ndiaye « Chita » dans un entretien accordé au journal sportif Stades.



Il dit : « Le tournoi démarre le 15 février, mais nous jouons le 16 contre la Biélorussie. Juste pour rappeler au peuple sénégalais de ne pas nous oublier dans les prières pour que nous puissions sécher les larmes de nos compatriotes qui avaient beaucoup d’espoir sur l’équipe qui était en Côte d’Ivoire (CAN 2024). »



L’ancien capitaine de L’As Police a tenu à remercier la Fédération sénégalaise de football (Fsf) ainsi que le Comité exécutif qui (les) ont mis dans de « très bonnes conditions de préparation depuis 5 mois » avant d’informer que la sélection dirigée par Mamadou Diallo va disputer deux matchs amicaux. Ce sera contre l’Italie puis les Seychelles avant l’entrée en lice du champion d’Afrique en titre.



Septuple vainqueur de la CAN de Beach Soccer (2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021 et 2022, le Sénégal est la première nation africaine à atteindre le carré d’as au niveau mondial.