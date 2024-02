Mondial de beach soccer : le capitaine des Lions, la crise politique et la forte promesse au peuple sénégalais

Le Sénégal effectue ce vendredi son entrée dans la Coupe du monde de beach soccer, qui a débuté ce jeudi 15 février aux Émirats arabes unis. Les Lions affrontent la Biolérussie pour le compte de la première journée du groupe C qu’ils partagent aussi avec le Japon et la Colombie. Dans un entretien paru dans Record, ce jeudi, le capitaine et gardien de but de la sélection sénégalaise, Al Seyni Ndiaye, clame que l’objectif est la victoire finale.



Celui qui a disputé neuf éditions de Mondial indique que lui et ses coéquipiers espèrent toucher à ce but pour apporter de la gaieté à leurs compatriotes après l’échec de la sélection A à la CAN 2023 et dans un contexte de crise politique dans le pays.



«L’élimination précoce de l’équipe nationale en 8e de finale de la Coupe d’Afrique est une déception, mais également une source de motivation pour nous, philosophe Al Seyni Ndiaye. Nous étions très déçus, le peuple l’était. Nous devons redonner le sourire au peuple. Et nous sommes engagés et déterminés pour donner le sourire au peuple.»



Le capitaine des Lions de beach soccer martèle : «L’objectif est clair et net, c’est de gagner cette Coupe du monde. Avec tout ce qui se passe au pays, gagner cette Coupe du monde sera important. On va tout faire pour le gagner. On a cet engagement. On jouera pour le peuple sénégalais, on va se donner pour le peuple sénégalais, on fera tout pour que le peuple sénégalais retrouve le sourire.»



Le gardien sénégalais est d’avis que son équipe est plus forte que lors de la précédente édition, en 2021, où les Lions avaient fini quatrièmes. «On a de bons joueurs, comme Seydina Gadiaga, qui est un renfort de taille en défense, cite-t-il. Il y a aussi Seydina Issa Laye Sène, qui va jouer sa première Coupe du monde. On a aussi Ousseynou Faye, un gardien de but très bon, et des remplaçants qui sont prêts. Nous sommes prêts et quoi qu’il arrive nous allons défendre dignement les couleurs sénégalaises.»