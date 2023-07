Mondial féminin de football : L’Allemagne écrase le Maroc, le Brésil et l’Italie assurent





L’Afrique doit encore attendre pour connaître sa première victoire dans la 9e édition de la Coupe du monde de football féminin organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Après le match nul du Nigeria et les défaites de la Zambie et de l’Afrique du Sud, le Maroc a lui aussi subi un revers cuisant, lors de sa première sortie.





En effet, les Lionnes de l'Atlas ont été sévèrement corrigées par l’Allemagne (6-0). Elles qui espéraient offrir une première victoire à l’Afrique.





Alors que les représentants africains ont flanché, les favoris comme le Brésil et l’Italie ont, quant à eux, réussi leur entrée dans la compétition. Les Auriverdes ont surclassé le Panama (4-0). Et dans le beau duel entre l’Italie et l’Argentine, ce sont les Italiennes qui ont eu le dernier mot, en s’imposant 1-0.





Pour la 2e journée, les représentantes du continent africain doivent réagir, si elles ne veulent pas quitter la compétition plus tôt que prévu.