Mondial foot féminin : L’Espagne domine la Suède et se qualifie pour la finale





La première demi-finale de la Coupe du monde féminine de football s'est déroulée ce mardi matin. Dans un duel très serré entre deux équipes européennes, c’est finalement l’Espagne qui a eu le dernier mot. Tout s'est joué lors des neuf dernières minutes. La Roja a ouvert le score grâce à Paralluelo à la 81e mn. Sept minutes plus tard, la Suède a égalisé par l'intermédiaire de Blomkvist (88e).







Nullement déstabilisée par l’égalisation suédoise, l’Espagne est repartie à l’attaque et a marqué un second but dans la minute suivante, grâce à Olga (89e).









Cherchant à remporter son premier trophée chez les femmes, l’Espagne rencontrera le vainqueur de l’autre demi-finale qui opposera demain le pays hôte, l’Australie, à l’Angleterre.