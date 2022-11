Mondial Qatar 2022 : l’attaquant de l’Equateur, Enner Valencia, marque le premier but du tournoi

’Enner Valencia, buteur de la Coupe du monde au Qatar

Le nom d’Enner Valencia restera dans l’histoire du football mondial. L’attaquant et capitaine de l’équipe d’Equateur a marqué le premier but de la coupe du monde Qatar 2022. C’est face au pays organisateur que le pensionnaire de Fenerbache (Turquie) a réussi a marqué sur pénalty, le premier de la compétition et a permis à son équipe de mener par 1-0 à la 16e minute de jeu. Il avait d’ailleurs marqué à la deuxième minute, mais la vidéo l’avait annulé à cause d’une position de hors jeu.