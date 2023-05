Mondial U 20 2023-Sénégal-Israël (mercredi à 18 heures): Un choc entre deux formations dos au mur

Le Sénégal et l’Israël avaient tous essuyé une défaite lors de leur entrée en matière au mondial U 20, qui se tient actuellement en Argentine. Pour leur deuxième sortie dans cette compétition, les deux formations se retrouvent, mercredi, à partir de 18 heures et ont besoin de victoire pour se relancer dans la poule C afin d’espérer une qualification au second tour du tournoi.





Champions d’Afrique en titre, les Lionceaux étaient très attendus en ce début de mondial. Mais les hommes de Malick se sont heurtés à une équipe japonaise plus efficace, qui a réussi à prendre le meilleur sur la marque de 1-0. Une défaite qui met Samba Diallo, capitaine du Sénégal et ses partenaires dans une mauvaise posture.





A la dernière place du classement avec zéro point, les Sénégalais devront impérativement battre l’Israël, mercredi, pour se remettre en selle.





Mais la mission ne sera pas facile pour les Lionceaux face à un adversaire qui subit presque le même sort lors de sa première sortie. Les Israéliens avaient perdu devant les Colombiens sur la marque de 2-1.