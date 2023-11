Mondial U17-Imbroglio Issoufou : Un expert en droit du sport douche les espoirs sénégalais

L’imbroglio Yanis Issoufou continue de faire jaser au lendemain de l’élimination du Sénégal par la France en huitième finale de la coupe du monde des U17 (0-0, 5-3 tab). La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a introduit une lettre de ‘’dénonciation d’inéligibilité’’ du jeune joueur français qui avait aussi évolué sous les couleurs du Niger lors des éliminatoires de la Can 2023 de la catégorie qualificative au mondial.



La Fsf demandait à la Fifa de disqualifier la France de la compétition. Et beaucoup de fans s'attendaient à une qualification des Lions en quart de finale sur tapis vert. Une décision impensable, selon un expert de droit des sports.



‘’Il ne faut pas faire croire aux Sénégalais que les Lions peuvent avoir gain de cause dans cette affaire. C’est vrai qu’on parle de violation des règles et de l’éthique de la Fifa, mais le Sénégal ne peut pas s’appuyer sur cette affaire pour se qualifier en quart de finale. D'autant plus que le joueur en question n’a pas joué lors de la rencontre qui opposait la France au Sénégal’’, analyse le juriste qui a préféré garder l’anonymat.



Ce dernier d’ajouter : ‘’Ce n’est pas parce qu’il y a une violation que la sanction va être une disqualification de l’équipe. La Fifa peut suspendre le joueur, infliger une amende financière à la FFF. Il y a des lois sur lesquelles la commission de discipline se base pour statuer sur une affaire et prendre une décision. Et je ne pense pas que sur cette affaire, elle ira jusqu’à faire perdre la France sur cette affaire.’’



D’ailleurs selon les informations confirmées par RMC Sport, la FIFA a rassuré la France sur l'issue possible de ce dossier et cela, même si certains ont avancé rapidement l'hypothèse d'une disqualification.