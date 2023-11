Mondial U17- Imbroglio Yanis Issoufou: Le Sénégal dépose un recours contre la France

La Fédération sénégalaise de football vient saisir la FIFA d'un recours contre la France, comme on pouvait s'y attendre. L'imbroglio administratif autour de Yanis Issoufou est visé par la requête. L'attaquant de Montpellier (Nigérien d'origine) qui a déjà joué dans cette catégorie (U17) des matches de qualification pour la CAN avec le Niger, a été aligné, ce mercredi, en huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Sénégal, éliminé par les bleuets au tirs au but (5-3).





Dans sa lettre, la fédé motive ainsi sa réserve: «Monsieur le Directeur, Dans la composition de l'équipe nationale U-17 France, figure le nom du joueur YANIS ALI ISSOUFOU ABDOULKADRE. Lors du dernier tournoi de la zone UFOA B qui est une compétition officielle qualificative à la CAN U-17 "Algerie 2023" et elle-même qualificative à la Coupe du Monde "Indonésie 2023", le même joueur avait été aligné pour jouer pour l'équipe nationale du Niger comme attestent les feuilles de match jointes».





Les services d'Augustin Senghor d'ajouter : «Vous conviendrez donc avec nous que ce joueur a joué deux tournois officiels (CAF et FIFA) de la même catégorie et de la même compétition FIFA (U-17) avec deux nationalités différentes (nigérienne et français)» . Or, poursuit la fédération sénégalaise dans sa requête, «l'article 8, b des Statuts et transfert des joueurs stipule clairement qu'il n'est pas autorisé à jouer pour sa nouvelle association dans toute compétition à laquelle il a déjà participé pour son ancienne association».





Une disposition confortée par l'article 24 du Règlement de la Coupe du monde U-17 "Indonésie 2023" qui fait ressortir que: « tous les joueurs doivent être éligibles en équipe représentative conformément aux statuts de la FIFA, au Règlement d'application des Statuts de la FIFA et à toute autre règlement de la FIFA applicable».