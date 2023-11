Mondial U17 : le Sénégal en 8es de finale ce mardi si…

Le Sénégal effectue, ce mardi (9h GMT), contre la Pologne (Groupe D), sa deuxième sortie dans la Coupe du monde U17, qui se tient en Indonésie. Tombeur de l’Argentine (1-2), lors de la première journée, le champion d’Afrique vise un deuxième succès de rang ce matin. En cas de victoire, les Lionceaux seront déjà qualifiés en huitièmes de finale avant d’affronter le Japon (3e journée).



Ainsi, le sélectionneur national, Serigne Saliou Dia, pourra faire tourner son groupe. Reposer ses cadres en vue des échéances à venir et concerner les remplaçants. «On sait que dans cette compétition, on a un effectif réduit de 21 joueurs, rappelle le sélectionneur adjoint, Souleymane Diallo, repris par Record. Il est important que tous les joueurs se sentent impliqués. Gagner cette rencontre (contre la Pologne) sera synonyme d’une qualification pour le second tour et nous donnera l’opportunité de jouer sur l’ensemble de l’effectif.»