Mondial U17 : mauvaise nouvelle pour le Sénégal avant la France (8es)

Le Sénégal affrontera la France en 8e de finale de la Coupe du monde U17, mercredi 22 novembre. Les Lionceaux, qui ont aligné deux victoires (Argentine et Pologne) et une défaite (Japon) au premier tour, devront écarter les Bleuets et poursuivre leur objectif qu’est d’atteindre le dernier carré.



Pour ce duel avec les jeunes Français, les champions d’Afrique risquent de jouer sans leur capitaine, Amara Diouf. La pépite sénégalaise est sortie à la 36e minute de la défaite contre le Japon, rappelle L’Observateur, qui donne l’information.



Le journal renseigne que le gardien de but des Lionceaux, Serigne Diouf, également blessé contre le Japon, va tenir sa place.